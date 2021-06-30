انخفاض أسعار الذهب

لندن-سانا

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم بالتوازي مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

وذكرت رويترز أن الذهب نزل 0.2 بالمئة إلى 1757.76 دولاراً للأوقية بينما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1757.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.78 دولاراً للأوقية وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2688.83 دولاراً كما نزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1063.16 دولاراً.

إلى ذلك كسب الدولار نحو 2.5 بالمئة أمام سلة من العملات واستقر عند 92.041.

وسجل اليورو 1.1900دولار في حين بلغت العملة اليابانية 110.49 ين مقابل الدولار وسجل الدولار الأسترالي 0.7518 دولار أمريكي فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3849 دولار أمريكي.