أوكرانيا تبلغ دور الثمانية في بطولة أوروبا 2020 بفوزها على السويد

غلاسكو -سانا

سجل أرتيم دوفبيك هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الوقت الإضافي لتفوز أوكرانيا بصعوبة 2-1 على عشرة لاعبين من السويد باستاد هامبدن بارك اليوم.

وتنتزع آخر البطاقات المؤهلة لدور الثمانية في بطولة أوروبا لكرة القدم.

وتلتقي أوكرانيا مع إنكلترا في دور الثمانية في روما السبت القادم.

وتعادل الفريقان 1-1 في الوقت الأصلي لكن سير آخر مباريات دور الستة عشر تحول لصالح المنتخب الأوكراني عندما طرد ماركوس دانييلسون مدافع السويد بسبب تدخل عنيف بعد تسع دقائق من الوقت الإضافي.

ومنحت تسديدة أولكسندر زينتشنكو بقدمه اليسرى التقدم لأوكرانيا في الدقيقة الـ27 لكن إميل فورزبيرغ أدرك التعادل للمنتخب السويدي بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء أبدلت اتجاهها وسكنت الشباك قبل دقيقتين على الاستراحة.