نحو 43 وفاة جراء موجة حر تضرب كندا وشمال غرب الولايات المتحدة

أوتاوا-سانا

أعلنت الشرطة الكندية اليوم تسجيل نحو 43 حالة وفاة مفاجئة جراء موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت كندا ومناطق شمال غرب الولايات المتحدة منذ مطلع الأسبوع.

وقالت مصادر حكومية كندية إن درجة الحرارة في ليتون في مقاطعة بريتيش كولومبيا ارتفعت إلى 6ر46 درجة مئوية الأحد الماضي محطمة بذلك الرقم القياسي المسجل قبل 84 عاماً.

وحذرت كل من الولايات المتحدة وكندا المواطنين من مستويات حر “خطرة” قد تستمر هذا الأسبوع.

ويقول خبراء إنه من المتوقع أن يعمل التغير المناخي على زيادة تكرار حدوث ظروف طقس غير مسبوقة كموجات الحر.

وقد تزايد الطلب بشكل كبير على أجهزة التكييف والمراوح وبدأت تظهر بشكل مفاجئ ملاجئ تبريد يلجأ الناس إليها هروباً من الحر واعتبرت بعض الحانات والمطاعم وحتى أحد المسابح على الأقل غير صالحة للعمل بسبب الحرارة.

وقال ديفيد فيليبس كبير علماء المناخ في دائرة البيئة الكندية “درجات الحرارة في مناطق من غربي كندا أعلى مما هي عليه في دبي وهناك احتمال أن ترتفع درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية”.

ورجحت دائرة البيئة الكندية أن “تستمر موجة حر طويلة وخطرة وتاريخية خلال هذا الأسبوع حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي بنحو 10 إلى 15 درجة مئوية وأن تبلغ نحو 40 درجة مئوية في الكثير من المناطق”.

وشهدت المناطق شمال غرب الولايات المتحدة المطلة على المحيط الهادي تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة وخاصة في أجزاء من ولايتي واشنطن وأوريغون.

ووصفت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة موجة الحر الراهنة بأنها “تاريخية” وقالت إن هذه الظروف ستستمر خلال الأسبوع مع توقع بتسجيل درجات حرارة قياسية.