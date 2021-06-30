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السويسري فيدرر إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون للتنس

2021-06-29

لندن-سانا

تأهل السويسري روجر فيدرر إلى الدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس بعد انسحاب منافسه الفرنسي أدريان مانارينو بسبب إصابة في ركبته.

وفرض فيدرر خوض مجموعة فاصلة مع منافسه الذي قرر الانسحاب للإصابة عندما كانت النتيجة تشير 6/4 و6/7 و3/6 و6/2.

وسقط مانارينو أثناء محاولته إعادة الكرة ليحدث التواء في ركبته اليمنى ليتلقى اللاعب الفرنسي العلاج في الملعب الرئيسي ويعود لاستكمال المجموعة قبل أن يحسم قراره بعدم الاستمرار.

وسيواجه فيدرر في الدور المقبل الفائز من مواجهة الفرنسي ريشار غاسكيه والياباني يويتشي سوغيتا.

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