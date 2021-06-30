بيسكوف: حادث المدمرة البريطانية استفزاز مقصود

موسكو-سانا

جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وصف حادث المدمرة البريطانية ديفيندر في البحر الأسود بأنه استفزاز مدروس ومقصود.

وقال بيسكوف في حديث لقناة روسيا 24 كما نقل موقع روسيا اليوم إن موسكو تفهم جيداً سبب وقوع الحادث مع المدمرة البريطانية الذي يمثل الاستفزاز المدروس والمقصود.

ورداً على سؤال حول تبعات محتملة لوقوع اشتباك ناري بين روسيا ودول الناتو قال بيسكوف “دعونا لا نتحدث عن مثل هذه السيناريوهات لأن الأقوال تتحول إلى أفعال أحيانا ولايجب التفكير ولا الحديث عن هذا الموضوع لكن يبدو لي أن علينا جميعاً أن ندرك كمواطنين روس أن رئيسنا مستعد لعمل ما في وسعه دفاعاً عن بلادنا إذا استدعت الضرورة”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في تصريح للمتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا يوم الأحد الماضي أن تصرفات المدمرة البريطانية ديفيندر في مياه البحر الأسود كانت استفزازاً متعمداً يثبت أن الناتو أغلق قنوات الاتصال مع روسيا.