مركز الآيلتس في القامشلي يكرم الفريق الفائز في مسابقة بطل العرب للحساب الذهني

القامشلي -سانا

كرم مركز الآيلتس لتعليم اللغات والحساب الذهني في مدينة القامشلي اليوم فريق سورية الفائز بالمركز الأول في مسابقة بطل العرب للحساب الذهني والتي جرت مبارياتها في الجزائر بداية العام الجاري.

وفي تصريح لمراسلة سانا اعتبر مدير المركز محمد مطر أن تكريم أعضاء الفريق الفائز أقل ما يمكن أن نقدمه له ليكون حافزا له ليحافظ على تميزه وليكون على قدر من المسؤولية وهو تشجيع للأبطال الحاليين وتحفيز للأبطال الجدد مؤكداً وجود الكثير من الأطفال المتميزين في المحافظة.

بدورها عبرت المدربة روضة المكطف عن سعادتها لمشاركة الفريق في هذه المسابقة وحفاظه على المراكز المتقدمة خلال أربعة أشهر مبينة أن هذا الحفل هو تقدير لما حققه الأطفال في المسابقة والذين عملوا بقلب واحد ومحبة جمعتهم على اختلاف أعمارهم حول علم الجمهورية العربية السورية ليتم رفعه في المباراة النهائية ويحصلوا على لقب أبطال العرب.

أهالي الأطفال عبروا عن سعادتهم وفخرهم شاكرين الجهود المبذولة من قبل مركز الآيلتس والتي أوصلت أبناءهم إلى هذا المستوى المتقدم من التميز في التفكير والإبداع.

يذكر أن مسابقة البطولة العربية المفتوحة والتي بدأت منذ أربعة أشهر ضمت 2000 طفل من كل الدول العربية انتهت في شهر أيار الماضي بفوز فريق سورية بالمركز الأول عبر الطفل زانا عثمان.