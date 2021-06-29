تفاؤل في أوبك إزاء تعافي سوق النفط

لندن-سانا

أعلن خبراء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” اليوم أن الطلب العالمي على النفط سيتعافى بقوة خلال النصف الثاني من العام الحالي مع تقلص المخزونات إلا أنهم حذروا من أن سلالات فيروس كورونا المتحورة تشكل خطراً على هذا التعافي.

ونقلت رويترز عن محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة قوله إن “المجموعة ستعزز الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يومياً حيث من المتوقع أن ينمو الطلب في 2021 بواقع ستة ملايين برميل يومياً منها خمسة ملايين برميل يومياً في النصف الثاني”.

وقال باركيندو إن “ارتفاع مستويات الديون السيادية التي تغذيها برامج التحفيز المالي والنقدي مصدر قلق لأنها يمكن أن تسهم في ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة”.

وتجتمع أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا الذين يشكلون معاً ما يعرف بمجموعة أوبك بلس بعد يومين وقالت مصادر ومراقبون للسوق إنهم يتوقعون أن تناقش المجموعة مزيداً من التخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط الحالية اعتباراً من آب القادم بحيث تجعل مخزونات النفط متماشية مع متوسط السنوات الخمس الماضية.