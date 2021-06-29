نشطاء بيئيون يطالبون بايدن (الجبان) بالوفاء بوعوده بشأن المناخ

واشنطن-سانا

تجمع نشطاء معنيون بالتغير المناخي أمام البيت الأبيض اليوم للاحتجاج على إخلال الرئيس الأمريكي جو بايدن بوعوده التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية فيما يخص الاحتباس الحراري والتلوث البيئي ورضوخه لابتزازات الجمهوريين في الإدارة الأمريكية.

وذكرت رويترز أن المحتجين ورفعوا لافتات كتب عليا “بايدن أيها الجبان.. قاتل من أجلنا”.

وقال أحد أعضاء “حركة الشروق” المنظمة للاحتجاج: “ترشح بايدن على وعد بالتحرك إزاء تغير المناخ وخرجنا لانتخابه.. لقد فعلنا كل ما في وسعنا لانتخابه ونحتاج إلى أن يكون لنا رأي في مستقبلنا وسلامة مجتمعاتنا” فيما قال آخرون “إن فرصة بايدن للوفاء بتعهداته بشأن المناخ خلال الحملة الانتخابية تتلاشى بينما يتفاوض مع الجمهوريين”.

وكان بايدن تعهد في حملته الانتخابية بانتهاج “توجه حقيقي للتحول نحو الطاقة المتجددة وبنسبة 100 بالمئة بحلول 2050 وصولاً إلى صفر في انبعاثات الكربون”.

وكشف في احدى خطبه عن خطة لمكافحة التغير المناخي بقيمة تريليوني دولار من شأنها تطوير قطاع الطاقة الأمريكي والسعي للتوصل إلى طاقة خالية من تلوث الكربون في 15 عاماً فقط وهو وعد يرى المشاركون أنه لن ينفذ.