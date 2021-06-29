هزة أرضية بقوة 1ر5 درجات تضرب غرب كوبا

هافانا-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 1ر5 درجات غرب كوبا اليوم ماتسبب بإخلاء بعض المباني.

ونقلت “فرانس برس” عن المركز الوطني لرصد الزلازل في كوبا قوله إن قوة الهزة بلغت 1ر5 درجات مشيراً إلى أن هذه الهزة تعد الرابعة من نوعها التي تم رصدها عام 2021 في الجزيرة الكوبية.

وأوضح المركز أن الهزة لم تتسبب بحدوث أضرار مادية أو إصابات.

وشهدت المنطقة زلزالاً عنيفاً في كانون الثاني 2020 بلغت قوته 7ر7 درجات ووقع في منطقة الكاريبي بين كوبا وجامايكا ولكن لم يتم تسجيل أي أضرار رغم تنفيذ عمليات إجلاء من هافانا إلى ميامي في الولايات المتحدة.