الحكم بسجن امرأة في هولندا لانتمائها إلى تنظيم (داعش) الإرهابي

لاهاي-سانا

حكمت محكمة هولندية بالسجن ست سنوات على امرأة بتهمة الانتماء لتنظيم (داعش) الإرهابي والدعاية له وتورطها بجرائم حرب ارتكبها التنظيم المتطرف في سورية والعراق.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن محكمة لاهاي قولها في بيان إنه “تم الحكم بالسجن لمدة ست سنوات على امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً إضافة إلى إصدار أوامر بخضوعها لعلاج نفسي الزامي وذلك إثر توجيه تهم لها بالتورط في جرائم حرب ونشرها دعايات للتنظيم الإرهابي من منزلها على تطبيق تلغرام عام 2019 إضافة إلى تمويلها أشخاصاً متورطين بأنشطة إرهابية الأمر الذي جعلها جزءاً من هذه المنظمة المتطرفة”.

وأضاف البيان أن “المتهمة شاركت مقاطع فيديو لأسرى حرب يتم قتلهم وعلقت عليها تعليقات مهينة وأساءت بذلك إلى الكرامة الشخصية للضحايا وتعتبر هذه جريمة حرب كما حرضت آخرين على جرائم إرهابية وجرائم حرب ودربت نفسها وأشخاصاً آخرين على صنع سترات مفخخة”.

وتشير الاستخبارات الهولندية إلى أن مئات الأشخاص غادروا بلادهم للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وتم اعتقال وسجن الكثير منهم عقب عودتهم إلى هولندا.