الخارجية: الادعاء الرخيص بحرص بعض الدول على تلبية الاحتياجات الإنسانية في سورية يفضح زيفها الإجراءات القسرية أحادية الجانب

دمشق-سانا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن البيان المتعلق بالتحالف الدولي ضد “داعش” يتحدث عن انتصارات أمريكية وغربية وهمية لا وجود لها وعن خطط لهزيمة “داعش” تعرف كل شعوب العالم أنها مضللة وتتناقض مع حقائق السياسات الأمريكية على أرض الواقع.

وقالت وزارة الخارجية رداً على نتائج اجتماعي روما: ترثي سورية لحالة وزراء خارجية بعض الدول التي أُجبرت على الحضور والموافقة على البيانين الجاهزين اللذين أعدتهما الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل مسبق ودون قراءتهما.

وأوضحت الخارجية أن من ساهم في هزيمة “داعش” هي قوات الجيش العربي السوري والقوات الروسية والجيش العراقي والمناضلون من أجل هزيمة الإرهاب في المنطقة وليس هذا التحالف الذي كانت هجماته تطال المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية في كل من سورية والعراق.

وأكدت الخارجية أن الادعاء الرخيص بحرص بعض هذه الدول والتنظيمات الإقليمية على تلبية الاحتياجات الإنسانية في سورية يفضح زيفها فرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تمنع وصول الدواء والغذاء والوقود للشعب السوري وقيام الولايات المتحدة بشكل خاص بسرقة النفط والقمح السوريين.

يتبع..