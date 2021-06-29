145 طالباً وطالبة في فعالية لتمكين الشباب الجامعي وتعزيز مسؤوليته المجتمعية

حمص-سانا

بهدف دعم قدرات الشباب وتأهيلهم ليكونوا أفراداً معطائين ومنتجين في جميع مناحي الحياة ولتعزيز الثقافة المجتمعية شارك 145 طالباً وطالبة في فعالية (تمكين الشباب الجامعي) التي أقامها مكتب الشباب الفرعي بجامعة البعث.

وأكد جابر الاستانبولي رئيس مكتب الشباب الفرعي لنشرة سانا الشبابية أن الفعالية تهدف إلى إعداد كوادر شبابية فعالة في المجتمع قادرة على التأقلم مع جميع الظروف الحياتية لافتاً إلى ضرورة تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في أوساط الشباب الذين تقع على عاتقهم الكثير من المسؤوليات في ظل مرحلة العمل والإعمار التي تشهدها سورية.

بدوره الدكتور فايز يزبك عميد كلية التربية في جامعة البعث والمحاضر في الفعالية قال إنها تضمنت العديد من المحاور أمفهوم القيادة ومهارات القائد الناجح ومهارات التواصل الاجتماعي وإدارة الضغوط النفسية وكيفية مواجهتها وآليات التكيف الايجابي مشيراً إلى أهمية زج الشباب الجامعي في مثل تلك الفعاليات التي تمكن الشباب من حل مشكلاته وترتقي به علمياً واجتماعياً وثقافياً.

الطالبة علا مسلماني قالت: كان للفعالية أثر إيجابي كبير لكونها قدمت لنا معلومات وطرائق تعامل مهمة مع أفراد المجتمع بمختلف ثقافاتهم ومشاربهم كما أنها أعطتنا دفعاً إيجابياً لنكون فاعلين في المجتمع فيما أكد الطالب علي الأحمد أن المعلومات التي تلقاها زادت من وعيه وإدراكه للواقع أكثر من أجل التعامل مع المحيط الاجتماعي بشكل مرن وسلس وأسلوب علمي مقنع.

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