وقفتان في بيت لحم والبيرة تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينتا بيت لحم والبيرة في الضفة الغربية وقفتين تضامنيتين دعما للأسير الغضنفر أبو عطوان وباقي الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة معا أن المشاركين في الوقفة التي دعت إليها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسير أبو عطوان داعين المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الذين يواجهون خطر الموت جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها بحقهم سلطات الاحتلال.

كما رفع المشاركون في الوقفة التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة صور الأسرى المضربين عن الطعام وصور الأسير إياد حريبات وبقية الأسرى المرضى ولافتات تطالب بتحرك دولي فوري للإفراج عن الأسرى وفي مقدمتهم المرضى.