بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. ثلاث محافظات عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي

بغداد- سانا

أعلنت عدد من المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي وتقليص ساعات العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان اليوم لمحافظة النجف أعلن فيه عن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة الخميس المقبل نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وفي بيان مماثل وجهت محافظة البصرة بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى تقليص ساعات العمل حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ابتداء من الاسبوع المقبل.

كما أعلنت محافظة الديوانية عن تعطيل الدوام الرسمي الخميس من كل أسبوع وتقليص ساعات العمل مشيرا الى ان القرار ساري المفعول الى حين عودة درجات الحرارة للحد الطبيعي.