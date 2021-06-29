العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي خرقه اليوم الأجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل في الجنوب اللبناني ونفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي ثم غادرتا الأجواء باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة .

وأضاف البيان تم أيضا تسجيل ثلاثة خروقات لزوارق حربية إسرائيلية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة مشيرا إلى أنه تجري متابعة موضوع الخروقات الاسرائيلية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.