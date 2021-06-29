نشاطات وفعاليات ترفيهية للأطفال في النادي الصيفي لاتحاد عمال درعا

درعا-سانا

نشاطات وفعاليات ترفيهية للأطفال في النادي الصيفي الذي يقيمه اتحاد عمال درعا لأبناء الطبقة العاملة من الصف الثالث إلى السادس وذلك في إطار “التعليم بالترفيه”.

وأوضح رئيس اتحاد العمال في درعا غالب الجوابرة في تصريح لمراسل سانا أن الفعاليات تهدف إلى رفع المستوى الثقافي والمعرفي للأطفال وتنمية قدراتهم ومداركهم العقلية وصقل مواهبهم وابداعاتهم والارتقاء بها إضافة إلى استثمار أوقات المشاركين ببرامج تربوية متنوعة وهادفة والكشف عن المواهب والمهارات لدى المشاركين والعمل على رعايتها وتنميتها وتوجيهها بشكل صحيح من خلال التعليم بالترفيه.

وأشار الجوابرة إلى أن الفعاليات التي تستمر نحو ثلاثة أسابيع تتضمن نشاطات ترفيهية وحفلات ونشاطات رياضية وألعاباً ومسابح وجلسات حساب ذهني وندوات مع أطباء وزيارات خارجية للاندماج بالمجتمع.

يمامة الربداوي رئيسة لجنة المرأة العاملة في اتحاد العمال لفتت إلى أن الأطفال يعيشون في النادي أجواء الفرح ويتعلمون بطريقة غير مباشرة أهمية القيم كالأمانة والصدق وغيرها.

الأطفال وجدوا بالنشاطات والفعاليات فرصة لصقل مهاراتهم وميولهم مؤكدين أن من شأنها إدخال الفرحة إلى نفوسهم.