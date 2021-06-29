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وقفة في طوباس تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

2021-06-29

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة طوباس بالضفة الغربية في وقفة تضامنية دعماً للأسير الغضنفر أبو عطوان وباقي الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية رفعوا صوراً للأسير أبو عطوان ولافتات دعم للأسرى المضربين عن الطعام مطالبين المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال للإفراج عن أبو عطوان وعن جميع الأسرى.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حذرت من تدهور الوضع الصحي للأسير أبو عطوان المضرب لليوم الـ 56 احتجاجاً على جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

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