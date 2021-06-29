مشروع لتحسين واقع النظافة في الحسكة

الحسكة-سانا

بدأ مجلس مدينة الحسكة تنفيذ مشروع لتحسين واقع النظافة ضمن مركز المدينة بالتعاون مع هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية.

وبين رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو في تصريح لمراسل سانا أن المشروع يتضمن تنظيف الشوارع ضمن قطاعات مركز المدينة وتجميع القمامة ونقلها بالتعاون مع هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية التي خصصت 40 عاملاً مع آليتين لنقل القمامة إلى المكب المؤقت على أطراف مدينة الحسكة.

وأضاف خاجو إن الهدف من المشروع الذي يستمر على مدار شهرين الإسهام في تحسين واقع النظافة في المدينة مشيراً إلى أن حجم العمل في قطاع النظافة كبير ويحتاج إلى الدعم من كل المنظمات والجمعيات والهيئات العاملة في مركز مدينة الحسكة.

ويرحل مجلس مدينة الحسكة يومياً ما يقارب 50 متراً مكعباً من النفايات إلى مكب النفايات المؤقت على أطراف مركز المدينة لتنقل في وقت لاحق إلى المكب الرئيسي في منطقة أبيض جنوب غرب الحسكة.