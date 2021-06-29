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24 ساعة أمام ترامب للدفاع عن منظمته التجارية أمام الادعاء

2021-06-29

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الادعاء العام في نيويورك أعطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مهلة 24 ساعة لعرض دفاعه النهائي عن منظمته التجارية التي تواجه شبهات جنائية بشأن تعاملاتها المالية.

وأوضحت الصحيفة أن المدعين يحاولون إثبات ما إذا كانت منظمة ترامب التي تضم مئات الشركات المرتبطة بالرئيس الأمريكي السابق أو أقربائه استخدمت تقييمات مضللة لممتلكاتها لخداع المقرضين والسلطات الضريبية.

ويقوم المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس بقيادة التحقيق الجنائي في الشؤون المالية والضريبية لترامب ومنظمته.

وقد أمرت المحكمة العليا الأمريكية مطلع العام الجاري الرئيس الأمريكي السابق بتسليم إقراراته الضريبية وسجلاته المالية الأخرى إلى المدعين العامين في نيويورك.

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