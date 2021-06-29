تنفيذ مشروع للصرف الصحي في بلدة ذيبين بالسويداء

السويداء-سانا

بدأ مجلس بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي تنفيذ مشروع خط صرف صحي في الحي الجنوبي للربط مع المصب الرئيسي بالبلدة.

وأشار رئيس مجلس بلدة ذيبين زهير غبرة في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن هذا المشروع الذي تبلغ مدة تنفيذه 75 يوماً يضاف لمشروعين تم تنفيذهما بالبلدة خلال الفترة الماضية الأول تم الانتهاء منه قبل شهر والثاني العام الماضي بحيث تسهم جميعها برفع نسبة التخديم بالصرف الصحي إلى نحو 85 بالمئة.

ولفت إلى أن المجلس يحضر حالياً للتعاقد على مشروع إنشاء طريق وسط البلدة يخدم الحركة المرورية وكذلك مشروع إقامة جزيرة منصفة على الطريق الرئيسي.

وتقع بلدة ذيبين جنوب مركز محافظة السويداء على بعد نحو 32 كيلومتراً ويبلغ عدد سكانها أكثر من 6 آلاف نسمة.

عمر الطويل