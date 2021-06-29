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روسيا تسجل 652 وفاة ونحو 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021-06-29

موسكو-سانا

سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 652 حالة وفاة و20616 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء أن الإصابات الجديدة توزعت على 85 إقليماً روسياً تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو 6209 تليها مدينة بطرسبورغ 2453.

ووفقاً للمركز ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في روسيا إلى 5493557 توفي منها 134545 شخصاً فيما تماثل للشفاء 4984037.

واتخذت السلطات الروسية جملة من الإجراءات لتحفيز المواطنين على مزيد من الإقبال على التطعيم ضد الفيروس كما فرضت إلزامية التطعيم في عدد من القطاعات المهنية لمواجهة العدد المتزايد من الإصابات بالفيروس مؤخراً.

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