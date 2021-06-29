طهران: لن نتغاضى عن حقوقنا من أجل توقيع اتفاق في محادثات فيينا

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن المحادثات النووية في فيينا وصلت إلى نقطة على جميع الأطراف المشاركة فيها اتخاذ قرارات بشأنها مشدداً على أن إيران اتخذت قرارها بعدم التغاضي عن حقوقها من أجل توقيع اتفاق في هذه المحادثات.

وأوضح ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الحكومة الإيرانية ترى أنها ملزمة بمواصلة المحادثات النووية بغض النظر عن القضايا الجانبية مشيراً إلى أن كل ما ينبغي طرحه من وجهة النظر الإيرانية قد وضع على طاولة الحوار وتم بحثه وطهران متمسكة برؤيتها في هذا الخصوص.

وشدد ربيعي على أن أي اتفاق يجب ان يتضمن رفع الحظر الظالم المفروض على إيران ولا ينبغي المماطلة في ذلك لافتاً إلى أن الحكومة ترى نفسها ملزمة بمتابعة المحادثات بعزم راسخ من أجل رفع الحظر في أقرب فرصة.

وحول ما أثير بخصوص وصول سفينة وقود إيرانية إلى لبنان قال ربيعي إن “العلاقات الإيرانية اللبنانية واضحة كدولتين شقيقتين وصديقتين… ومصالح البلدين مبنية على العلاقات الثنائية وستستمر” معرباً عن عزم إيران على تعزيز هذه العلاقات في جميع الأبعاد بما يسهم في ازدهار وأمن الشعبين.