استشهاد فتاتين في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد) شرق الحسكة

الحسكة-سانا

استشهدت فتاتان في مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد) بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي بإطلاق الرصاص عليهما في القسم الخامس من المخيم شرق مدينة الحسكة.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن شقيقتين استشهدتا جراء إطلاق الرصاص عليهما من مسدس كاتم للصوت ضمن القسم الخامس في مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة في حادثة تتكرر بشكل مستمر في المخيم جراء الفلتان الأمني والفوضى التي يشهدها المخيم.

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي في مخيم الهول شرق الحسكة عبر ميليشيا (قسد) المدعومة منها آلاف المهجرين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.