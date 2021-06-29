الهند تسجل أكثر من 5ر37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي وبكين-سانا

سجلت الهند 37566 إصابة جديدة و907 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب أحدث بيانات موقع وورلد ميتر فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في الهند وصل إلى 30 مليونا و316897 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 397668 حالة.

وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد الوفيات.

إلى ذلك أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عن تسجيل 18 إصابة جديدة بالفيروس أمس مقابل 21 في اليوم السابق ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 91771 إصابة في حين ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.