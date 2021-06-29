كاتب تشيكي: على واشنطن أن تنظف السجل الأسود للبيت الأبيض والكونغرس

براغ-سانا

أكد الكاتب التشيكي ايفو شيبستيك أن ما قامت به الولايات المتحدة في سورية والعراق وليبيا وأوكرانيا ويوغسلافيا ومناطق أخرى تسبب بالقتل والمعاناة والظلم بحق الملايين من المدنيين الأبرياء.

وقال شيبستيك في مقال نشره اليوم في موقع “ارغومينت” إن الولايات المتحدة “بناء على هذه الأفعال لا تمتلك أي حق بأن تعطي للآخرين دروساً في الأخلاق أو فرض عقوبات على أي دولة تحت أي ذرائع” مشدداً على أن “من يريد أن يلقن الآخرين دروساً في الأخلاق عليه أولاً أن ينظف السجل الأسود للبيت الأبيض والكونغرس ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية”.

وأشار شيبستيك إلى أن “عدوانية الغرب تظهر بأوضح صورها في سعيه لتحقيق مصالحه الأنانية وغير المشروعة في العالم عبر فرض العقوبات على الدول التي تعارض توجهاته “موضحاً أن السير في هذا الطريق يعني العمل بعكس ما تريده البشرية من سلام وأمن وتعاون وحماية للثقافات.