عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

الاحتلال يقتحم حي البستان بالقدس المحتلة

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي البستان في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال برفقة نحو 40 جرافة اقتحمت الحي وأغلقت جميع مداخله تمهيدا لهدم 13 منزلاً فلسطينياً فيه وعدد من المحال التجارية.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت مطلع الشهر الجاري أهالي الحي إخطارات بهدمه بأكمله على مرحلتين الأولى تضم 13 منزلاً وضعت أهلها بين نار أن يهدموا بيوتهم بأيديهم خلال فترة أقصاها يوم السابع والعشرين من حزيران والتي انتهت فجر أمس وبين أن يهدمها الاحتلال بعد ذلك في أي لحظة مع إرغامهم على دفع تكاليف الهدم الباهظة فيما تشمل المرحلة الثانية هدم الاحتلال باقي البيوت خلال شهر آب المقبل.