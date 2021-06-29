عشرة ملايين أسترالي في الحجر مع تجدد انتشار وباء كورونا

سيدني-سانا

أصدرت السلطات الأسترالية تعليمات مشددة بفرض الحجر على نحو عشرة ملايين شخص في ظل الارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فرض الحجر على سكان مدينة بريزبين ومناطق أخرى في مقاطعة كوينزلاند وتلقوا تعليمات لملازمة منازلهم اعتباراً من مساء اليوم لمدة ثلاثة أيام في مرحلة أولى.

وتأتي هذه الإجراءات بعد فرض إجراءات مماثلة على سكان مدن سيدني وداروين وبيرث التي تواجه منذ أسابيع قليلة ارتفاعاً في الإصابات بمتحورة دلتا شديدة العدوى بسبب ثغرات في ترتيبات الحجر الصحي لمسافرين وافدين من الخارج.

وقالت انستاسيا بالاجوك رئيسة وزراء مقاطعة كوينزلاند إنها “قرارات صعبة.. اتخذ قرار الحجر في المدن الكبرى لأن الفيروس يدخل مع وصول الوافدين من الخارج”.

من جهته قال رئيس وزراء مقاطعة أستراليا الغربية مارك ماكغاون خلال مؤتمر صحفي: “نعرف المخاطر التي يشكلها كورونا وندرك من خلال مراقبتنا ما يجري في العالم أن متحورة دلتا شيء جديد يجب ألا نترك له أي فرصة”.

وكانت أستراليا أبلت في البداية بلاء حسناً في إدارة الجائحة إلا أنها تواجه الآن إصابات بمتحورة دلتا التي ظهرت في الهند أولاً ليبلغ عدد المصابين فيها منذ بدء هذه الجائحة أكثر من 30 ألفاً فيما وصل عدد الوفيات إلى 910 حالات.