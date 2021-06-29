منصور: عدم إدراج الاحتلال في قائمة منتهكي حقوق الطفل فشل أخلاقي وقانوني

نيويورك-سانا

استنكر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها وجرائمها الهادفة إلى إلحاق الأذى بجيل فلسطيني تلو الآخر لإخضاع الشعب الفلسطيني وتهجيره وسرقة أرضه.

وعبر منصور في كلمة له اليوم خلال اجتماع لمجلس الأمن عبر تقنية الفيديو بمناسبة صدور تقرير الأمين العام “حول الأطفال في زمن النزاعات المسلحة” وأوردتها وكالة وفا عن رفض دولة فلسطين لعدم إدراج كيان الاحتلال على “القائمة السوداء” التي تضم منتهكي حقوق الأطفال في زمن النزاعات المسلحة معتبراً بأنه “فشل أخلاقي وقانوني” للأمم المتحدة.

وقال منصور ” إن عدم إدراج كيان الاحتلال في قائمة منتهكي حقوق الطفل حتى يومنا هذا هو فشل أخلاقي وقانوني” معتبراً أنه بعد مرور 25 عاماً على بدء هذا البند من جدول الأعمال لا يمكن للأطفال الفلسطينيين الاستمرار في المعاناة من قمع الاحتلال والفشل الدولي في توفير الحماية التي يحق لهم الحصول عليها وفق القوانين الدولية.

وأكد منصور أنه لا يوجد أي مبرر لفشل الأمم المتحدة المزمن في إدراج كيان الاحتلال في “القائمة السوداء” مما يشجعها على مواصلة جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية مشدداً على أن المساءلة هي السبيل الوحيد لمنع تكرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعب وأطفالنا وتجاهلها لسيادة القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكها لاتفاقية حقوق الطفل بـ ” ازدراء مطلق”.