تواصل الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية على تردي الأوضاع المعيشية

بيروت-سانا

تواصلت التحركات الاحتجاجية في بعض المناطق اللبنانية في بيروت وصيدا وطرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن “عشرات المحتجين نفذوا في مدينة صيدا وقفة أمام فرع مصرف لبنان ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي في محلة البوابة الفوقا وأضرموا النيران بالإطارات المطاطية في مدخل المصرف ورشقوا المبنيين بالحجارة وسط هتافات منددة بالسياسات المالية والمصرفية”.

وفي طرابلس ألقى محتجون الحجارة على مبنى السرايا وأشعلوا الإطارات وسط حضور كثيف لعناصر الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي في حين رشق آخرون مخفر التل وعمد عدد من المحتجين إلى قطع الطريق العام للمدينة كما جابت مسيرة حاشدة في الأسواق الداخلية وردد المشاركون فيها شعارات تطالب بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ17 من تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.