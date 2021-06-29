الشاعر العراقي عبد المنعم حمندي ضيف لقاء أدبي باتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

الشاعر العراقي عبد المنعم حمندي ونصوص من أشعاره كانت ضيف اللقاء الأدبي الذي أقامه اتحاد الكتاب العرب إضافة إلى قراءات نقدية في ديوانه الشعري “ليل الغاب” قدمتها الشاعرة هيلانة عطا الله .

وقدم حمندي قراءات لنصوص شعرية تنوعت بين أشكال وأجناس مختلفة غلب عليها التفعيلة منها “كيف السبيل إلى الوطن” و”الحفر على مسلة عراقية” و”ليل الغاب” و”تكفيني تلويحة وردة” سلط الضوء من خلالها على الأم العراقيين وما تعرضوا إليه من مآس ومؤامرات وما يكنونه من محبة لسورية وارتباطهم الكبير بها.

أما الشاعرة عطا الله فرأت أن الشاعر حمندي يغلب على قصائده الحزن ويداهمه الألم لأن الفرح في زمانه عابر وأحياناً يتلاشى لافتة إلى أن الحرب على العراق كانت دافعاً في كتابة الكثير من نصوصه التي تمتاز بالإنسانية والخير والحق والجمال إضافة إلى القائها الضوء على الأسس البينوية التي كتب عليها النصوص.

أما الأديب رياض طبرة الذي أدار اللقاء فأشار إلى كثير من المؤلفات التي صدرت للشاعر منها “آتيك غداً” و”أول النار” إضافة إلى كتابات في النقد والبحوث منها أمير صعاليك بغداد وغيرها.

وتضمن اللقاء مداخلات لبعض الأدباء والكتاب سلطت الضوء على بعض المناحي الإيجابية للشاعر.

محمد خالد الخضر