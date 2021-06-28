حزب البعث باليمن يدين العدوان الأمريكي على الحدود السوريةالعراقية

صنعاء-سانا

أدان حزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن بشدة العدوان الأمريكي السافر على المنطقة الحدودية السورية العراقية مؤكداً أنه يعد انتهاكا وخرقا سافرا لسيادة واستقلال الدول وللمواثيق والأعراف الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الحزب أن “التصرفات غير المسؤولة التي تمارسها الإدارة الأمريكية على الحدود السورية العراقية والانتهاكات المتواصلة للسيادة الوطنية على الحدود السورية والعراقية تعد خرقاً سافراً للمواثيق والأعراف الدولية” مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها القوات الأمريكية والصهيونية على الأراضي السورية والعراقية تؤكد بما لايدع مجالا للشك الارتباط الوثيق بينها وبين التنظيمات الإرهابية وتهدف لإضعاف قدرات الجيشين العربيين السوري والعراقي للسيطرة على مقدرات الأمة.

ودعا البيان المجتمع الدولي المتمثل بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكل شعوب العالم الحر إلى تحمل مسؤولياتهم وإدانة هذه الاعتداءات والعمل الجاد على وضع حد للغطرسة والاستكبار الأمريكي الصهيوني ومطالبتها السلطات الأمريكية بضرورة احترام وحدة أرض وشعب كل من سورية والعراق والتوقف فوراً عن ممارسة هذه الاعتداءات.

وأكد الحزب في ختام بيانه تضامنه المطلق مع الشعب السوري العراقي وتأييده كل الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الحكومتان السورية والعراقية للرد والردع بما يكفل لهما حفظ أمنهما وسيادتهما.