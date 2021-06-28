الاحتلال الأمريكي يدخل 60 آلية محملة بالإمدادات اللوجستية لدعم قواعده غير الشرعية بريف الحسكة

الحسكة-سانا

جدد الاحتلال الأمريكي انتهاكه السيادة السورية حيث أدخل بعد ظهر اليوم رتلين مؤلفين من 60 آلية دخلت من الأراضي العراقية وهي محملة بالإمدادات اللوجستية لدعم قواعده غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية.

وذكر مراسل سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت اليوم رتلين محملين بمعدات عسكرية ومواد لوجستية لدعم قواعدها العسكرية غير الشرعية في الأراضي السورية مؤكداً ” أن الرتل الأول تضمن 40 آلية بينها شاحنات محملة ومغطاة وبرادات وناقلات تحمل حاويات مغلفة ويرافق الرتل عدد من آليات ميليشيا “قسد” واتجه إلى مدينة رميلان”.

وأضاف المراسل أن “الرتل الثاني تضمن 20 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات اتجهت أيضاً إلى مدينة رميلان”.

وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.