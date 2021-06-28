الدفاع الروسية: نراقب تحركات الناتو بالمناورات في البحر الأسود

موسكو-سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن بحريتها تراقب تحركات قوات الدول المشاركة في مناورات “نسيم البحر 2021” التي بدأت في البحر الأسود أمس بقيادة حلف شمال الاطلسي “الناتو”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المركز الوطني لإدارة الدفاع عن الاتحاد الروسي التابع للوزارة قوله في بيان اليوم: “تنفذ قوات ووسائل أسطول البحر الأسود مجموعة إجراءات لمراقبة تحركات سفن القوات البحرية المسلحة المشتركة للناتو والبلدان الأخرى للمشاركة في تدريبات نسيم البحر 2021 التي انطلقت في الجانب الشمالي الغربي للبحر الأسود”.

وستجري مناورات “نسيم البحر 2021” خلال الفترة بين الـ28 من حزيران والـ10 من تموز في البحر الأسود بمشاركة قوات من 32 دولة تشمل 40 سفينة و30 طائرة و100 مركبة ومدرعة ونحو 4 آلاف عسكري وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: إن المناورات سيتم استغلالها لتزويد القوات الأوكرانية وتشكيلات قومية في أوكرانيا بأسلحة ومعدات عسكرية محدثة.

وكان الوفد الروسي المشارك في محادثات فيينا حول قضايا الأمن والحد من التسلح طالب الولايات المتحدة أمس أن تظهر شفافيتها وصدقها من خلال سحب قواتها وأسلحتها من البحر الاسود عقب انتهاء تدريبات “نسيم البحر 2021” متعددة الجنسيات.

يشار إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اعتبرت أمس أن التدريبات المشتركة بين أوكرانيا وحلف الناتو تشكل “استفزازاً” يهدف لتكريس حالة عدم الاستقرار بطول حدود أوكرانيا مع روسيا لأنها ستدفع موسكو إلى الرد الذي لا بد منه لأنها دولة سيادية ذات حدود سيادية.