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الرئيس الأسد يستقبل وفداً يضم المشاركين باجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب

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الرئيس الأسد يقلّد العماد علي أصلان وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة

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