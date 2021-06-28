الرئيس الأسد يستقبل وفداً يضم المشاركين باجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حزب الله يدين العدوان الأمريكي على المنطقة الحدودية السورية العراقية
2021-06-28
الدوما الروسي يدعو إلى مناقشة العدوان الأمريكي على نقاط الحدود السورية العراقية في مجلس الأمن
2021-06-28
مباحثات روسية إيرلندية حول الوضع في سورية
2021-06-28
إدانات دولية للعدوان الأميركي السافر على مواقع في سورية والعراق
2021-06-28
وزير خارجية تركي سابق: أردوغان يدمر المنطقة خدمة للغرب و(إسرائيل)
2021-06-28
عدوان جوي يعتقد أنه أمريكي على المنطقة الحدودية مع العراق بريف دير الزور
2021-06-28
العراق ومصر والأردن: ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة في سورية يحفظ أمنها وتماسكها
2021-06-27
محليات
وزير الزراعة يبحث مع ممثلي المنظمات الدولية سبل التخفيف من آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي
2021-06-28
سورية تدين العدوان الأمريكي على المنطقة الحدودية السورية العراقية: انتهاك سافر لحرمة أراضي البلدين
2021-06-28
المهندس عرنوس: إيجاد الحلول للصعوبات في تقديم خدمات الكهرباء والمياه واستثمار الإمكانات المتوافرة
2021-06-28
إخماد حريق في منطقة رأس النبع في بانياس
2021-06-28
لاستخدامهما مواد مخالفة.. إغلاق معملين لإنتاج الألبان والأجبان في درعا
2021-06-28
افتتاح مركز خدمة المواطن في مشروع دمر بدمشق
2021-06-28
طقس الغد.. أجواء حارة بشكل عام
2021-06-28
رياضة
إدارة الفتوة تعين أنور عبد القادر مديراً فنياً لفريق الرجال بكرة القدم
2021-06-28
بلجيكا تفوز على البرتغال في بطولة يورو 2020
2021-06-28
برشلونة يعلن رحيل توديبو
2021-06-27
التشيك تتغلب على هولندا بثنائية نظيفة في بطولة يورو 2020
2021-06-27
إصابة دي خيا قبيل مواجهة إسبانيا وكرواتيا في(يورو 2020)
2021-06-27
غريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة الصيف الحالي
2021-06-27
رئيس نادي الوحدة: نعمل بكل طاقتنا للمنافسة في البطولات المحلية بكل الألعاب
2021-06-27
اقتصاد
خلال أيار الماضي.. 1076 حساباً مصرفياً لدى العقاري لعمليات بيع العقارات والمركبات والأراضي
2021-06-28
أكثر من 10 آلاف طن تقديرات إنتاج البطيخ الأحمر في السويداء
2021-06-28
تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية
2021-06-28
مشاركون دوليون في بيلدكس: دعم سورية في إعادة الإعمار أساس للمشاركة
2021-06-28
هبوط أسعار الذهب
2021-06-28
النفط قرب ذروة 2018 قبل اجتماع أوبك
2021-06-28
تسويق 16 ألف طن من الخضار الصيفية في أسواق الحسكة
2021-06-28
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