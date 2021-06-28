خلال أيار الماضي.. 1076 حساباً مصرفياً لدى العقاري لعمليات بيع العقارات والمركبات والأراضي

دمشق-سانا

بلغ عدد الحسابات المصرفية التي تم فتحها لدى المصرف العقاري لأغراض تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمبالغ الواجب دفعها في حسابات عمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات والأراضي 1076 حساباً وذلك خلال شهر أيار الماضي وحده.

يذكر أن القرار رقم (5 م و) يبين أن على الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها إرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت في آذار الماضي القرار (28 م و) الذي يقضي بدفع مبلغ لا يقل عن 5 ملايين ليرة سورية في الحسابات المصرفية الواجب فتحها بموجب القرار (5 م و) لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات وما لا يقل عن 1 مليون ليرة عبر الحسابات المصرفية لعمليات بيع وشراء الأراضي مع تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في هذه الحسابات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وسيم العدوي