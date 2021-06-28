لجنة دعم الشعب الفلسطيني: هبة القدس أظهرت للعالم عزيمة الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه وحتمية انتصاره

دمشق-سانا

جددت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني التأكيد على الخيار الوطني للشعب السوري وإرادته التي ترجمت بانتخاب الدكتور بشار الأسد رئيساً للجمهورية.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور صابر فلحوط أن حجم ومؤشرات هبة القدس على الكيان الصهيوني وداعميه والمطبعين معه أظهرت للعالم عزيمة الشعب الفلسطيني على تحرير وطنه وحتمية انتصاره.

وأشارت اللجنة إلى أهمية تحقيق وحدة النضال الفلسطيني ضد العدو الصهيوني وحلفائه ودعم قدراته على المواجهة والصمود وتوعية جيل الشباب بما يخطط للمنطقة من مؤامرات معربة عن ثقتها بهزيمة العدوان الصهيوأمريكي الغربي على فلسطين وعلى الأمة العربية.

وأدانت اللجنة هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال مشددة على رفض كل أشكال التطبيع.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

علي عجيب