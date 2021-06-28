ثمار الخيال.. فعالية لفريق مهارات الحياة بالسويداء للتشجيع على القراءة

السويداء-سانا

توجت فعالية ثمار الخيال حلقات القراءة للشباب واليافعين في مديرية ثقافة السويداء أنشطتها خلال الأسابيع السابقة بإعلان أسماء الفائزين فيها وتكريم قارئها الذهبي خلال حفل استضافه مسرح قصر الثقافة في المدينة.

الفعالية التي أطلقها فريق مهارات الحياة في قسم ثقافة الطفل بالتعاون مع مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب واستمرت لأسابيع تضمنت لقاءات أسبوعية تنافس فيها اليافعون على قراءة روايات عالمية وقدموا انتقاداتهم ومناقشاتهم حولها بوجود لجنة تحكيم من فرع اتحاد الكتاب.

وقدم المشاركون قراءات أدبية ومناقشات متعلقة بالروايات التي قرؤوها أمام لجنة التحكيم لتضع ملاحظاتها وتتوقف على تطور مستوى أداء المشاركين حيث أعلنت أسماء الفائزات بالمراتب الثلاث الأولى وهن سارة الحلبي وإنانا أبو لطيف وسوار خير اللواتي حصلن على مجموعة كتب تقدمة فرع اتحاد الكتاب.

وتندرج هذه الفعالية كما أوضحت منسقة فريق مهارات الحياة ورئيس قسم دائرة ثقافة الطفل بمديرية الثقافة ثراء عطا لمراسل سانا ضمن خطة الوزارة للتشجيع على القراءة في إطار الأنشطة المتنوعة التي يقوم بها الفريق لدعم اليافعين ومشاركتهم اهتماماتهم ووضع طاقاتهم وإمكاناتهم في مكانها الصحيح بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”.

صاحب فكرة الفعالية والمشرف عليها الكاتب منصور هنيدي أشار في تصريح مماثل إلى أن الفكرة انطلقت منذ نحو 3 أشهر وخصصت لمطالعة الروايات العالمية وضمت 36 شاباً وشابة موزعين بين 24 مشاركاً أصلاء و12 بدلاء قسموا على 4 حلقات قراءة افتراضية ضمت الأولى الذين يقرؤون كتاباً واحداً شهرياً والثانية اثنان والثالثة ثلاثة والرابعة أربعة فأكثر مع تصميم بوابات تتيح للقراء الانتقال فيما بينها وصولاً إلى مركز كرسي القارئ الذهبي.

كما تضمنت الفعالية عرض مادتين فلميتين الأولى حملت عنوان معاً نحو مصدر النور وترصد أجواء الفعالية منذ انطلاقتها والثانية بعنوان (القراءة.. المكتبة والمعنى) وتسلط الضوء على ثلاثة أدباء عالميين.. كما تخلل الفعالية تقديم فقرة موسيقية من تأليفهما وتوزيعهما لليافعين (فراس وحمزة سراي الدين).

رئيس فرع اتحاد الكتاب الكاتبة وجدان أبو محمود أكدت أهمية الفعالية وتميزها لأنها تبرز جيلاً شغوفاً بالقراءة يسعى إلى تنمية ذائقته الفكرية والفنية والأدبية لافتة إلى دعم الاتحاد لها فضلاً عن تقديمه 100 كتاب كهدايا للفائزين وإقامة مجموعة أنشطة الشهر القادم لدعم المشاركين.

من جهتها رأت الشابة سارة الحلبي التي فازت بجائزة القارئ الذهبي أن المشاركة في الفعالية أغنت تجربتها بالمطالعة وحفزتها وزادت شغفها بها وخاصة أنها تسهم في توسيع ثقافة وكسب المعارف وتنمية العقل والشخصية والقدرة على التفكير الإبداعي والتحليل والنقد وغيرها في ظل انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

غسان خيو