المجموعات الإرهابية تعتدي بـ 12 قذيفة على قرية جورين بريف حماة

حماة-سانا

جددت المجموعات الإرهابية اعتداءها بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين في ريف حماة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا أن ارهابيي ما يسمى “الحزب التركستاني” المنتشرين في منطقة جسر الشغور بريف إدلب اعتدوا بـ 12 قذيفة صاروخية على بلدة جورين بمنطقة الغاب على مسافة نحو97 كم شمال غرب مدينة حماة.

وأشار المراسل إلى أن الاعتداء تسبب بوقوع أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة.