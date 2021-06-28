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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إدانات دولية للعدوان الأميركي السافر على مواقع في سورية والعراق
2021-06-28
القوات العراقية: العدوان الأمريكي على موقع عند الحدود العراقية السورية انتهاك سافر لسيادة البلاد
2021-06-28
وزير خارجية تركي سابق: أردوغان يدمر المنطقة خدمة للغرب و(إسرائيل)
2021-06-28
عدوان جوي يعتقد أنه أمريكي على المنطقة الحدودية مع العراق بريف دير الزور
2021-06-28
العراق ومصر والأردن: ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة في سورية يحفظ أمنها وتماسكها
2021-06-27
الخارجية: رفض تسييس موضوع كشف مصدر فيروس كورونا ولا سيما أنه لا يخدم معرفة الحقائق
2021-06-27
المجمع الأنطاكي السرياني الأرثوذكسي يناشد لرفع الحصار والإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-06-27
محليات
افتتاح مركز خدمة المواطن في مشروع دمر بدمشق
2021-06-28
مشروع طريق حماة سلمية بالخدمة قريباً
2021-06-28
مخابز السويداء تعلن عن حاجتها لتشغيل 63 عاملاً بصفة مؤقتة
2021-06-28
السورية للطيران: أربع رحلات جوية إلى دبي أسبوعياً بدءاً من السبت القادم
2021-06-28
إعادة تشغيل منشأة توليد كهرباء السويدية بريف الحسكة
2021-06-28
الحرارة توالي ارتفاعها والجو صحو بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2021-06-28
توقف خدمة الانترنت (IDCL) عن حلب
2021-06-27
رياضة
إدارة الفتوة تعين أنور عبد القادر مديراً فنياً لفريق الرجال بكرة القدم
2021-06-28
بلجيكا تفوز على البرتغال في بطولة يورو 2020
2021-06-28
برشلونة يعلن رحيل توديبو
2021-06-27
التشيك تتغلب على هولندا بثنائية نظيفة في بطولة يورو 2020
2021-06-27
إصابة دي خيا قبيل مواجهة إسبانيا وكرواتيا في(يورو 2020)
2021-06-27
غريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة الصيف الحالي
2021-06-27
رئيس نادي الوحدة: نعمل بكل طاقتنا للمنافسة في البطولات المحلية بكل الألعاب
2021-06-27
اقتصاد
هبوط أسعار الذهب
2021-06-28
النفط قرب ذروة 2018 قبل اجتماع أوبك
2021-06-28
تسويق 16 ألف طن من الخضار الصيفية في أسواق الحسكة
2021-06-28
زوار ومشاركون في معرض (لايف ستايل) للمفروشات: فرصة للتواصل بين رجال الأعمال والصناعيين
2021-06-27
ممثلو الشركات الإنشائية في بيلدكس: فرصة للشراكة والتواصل مع المهتمين-فيديو
2021-06-27
وزارة الاقتصاد تدعو المصدرين إلى التريث حالياً بتحميل البضائع السورية المتوجهة إلى معبر نصيب-جابر
2021-06-27
المالية تنفي ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول قيام دوائرها بتنظيم جولات بمعرض بيلدكس
2021-06-27
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افتتاح مركز خدمة المواطن في مشروع دمر بدمشق
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السورية للتجارة: دورة جديدة لتوزيع السكر والرز اعتباراً من الأحد القادم بسعر ألف ليرة للكيلو
مشروع طريق حماة سلمية بالخدمة قريباً
2021-06-28
مشروع طريق حماة سلمية بالخدمة قريباً
2021-06-28
Zeina
سابق
افتتاح مركز خدمة المواطن في مشروع دمر بدمشق
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