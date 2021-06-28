مشروع طريق حماة سلمية بالخدمة قريباً

حماة-سانا

وصلت نسبة تنفيذ مشروع طريق حماة سلمية إلى أكثر من 85 بالمئة وسيتم وضعه بالخدمة خلال الفترة القليلة القادمة مع تصاعد وتيرة الأعمال.

وبين المهندس خضر فطوم مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في تصريح لمراسل سانا أنه تم إعداد خطة جديدة تحاكي ظروف العمل بهدف استكمال أعمال إنشاء الطريق المتبقي منه مسافة 7 كيلومترات تمهيداً لوضعه في الخدمة بأقرب وقت وذلك تفادياً للحوادث المرورية المتكررة التي يشهدها الطريق عادة مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إزالة العوائق على مسافة 3 كم بالقرب من موقع الجاجية بريف حماة الشرقي مع تنفيذ طبقتين أساسيتين للتعبيد لتسهيل الحركة المرورية على مستخدمي الطريق.

من جانبه أوضح المهندس ايهاب القطريب مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور الجهة المنفذة للمشروع في تصريح مماثل أن الأعمال الإنشائية للطريق تركز حالياً على إنجاز مسافة 3 كم من أصل 7 كم كمرحلة أولى من الطريق بتنفيذ الوصلات الطرقية وعمل قميص اسفلتي وتجهيز الرامبات أماكن العبور.

ونوه القطريب بأهمية محور طريق حماة سلمية كونه يمثل شريان مواصلات حيوياً يربط بين محافظة حماة ومدينة السلمية إضافة إلى عدد من المحافظات الأخرى كحلب والرقة ودير الزور مبيناً أن الورشات عادت للعمل بوتيرة عالية بعد توقف لعدة أشهر لمواصلة تنفيذ هذا المشروع المهم.

محي الدين فهد