افتتاح مركز خدمة المواطن في مشروع دمر بدمشق

دمشق-سانا

افتتحت محافظة دمشق اليوم مركز خدمة المواطن في مشروع دمر (الشام الجديدة) بعد إعادة تأهيله وتوسعته.

ويضم المركز الذي تبلغ مساحته 220 متراً مربعاً 15 مكتباً أماميا و3 مكاتب أرشفة إلكترونية و3 كوات مصرفية تابعة للمصرف التجاري السوري وقاعة استقبال.

ويوفر المركز حالياً خدمات السجل المدني والعدلي ووثيقة غير موظف وتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية وخدمات مديرية المصالح العقارية ومديرية السجل المؤقت.

وفي تصريح صحفي عقب الافتتاح بين محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أن تأهيل المركز يأتي ضمن خطة المحافظة لتوسعة مراكز خدمة المواطن وتطوير واقع عملها لتسهيل أمور المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم موضحاً أن المركز يعمل ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي تمكن المواطن من طلب الخدمة ودفع رسومها عبر البوابة الإلكترونية وتحديد مكان استلامها من أي مركز في دمشق مثل مركز الشام الجديدة أو عن طريق المؤسسة السورية للبريد لأي عنوان يريده في دمشق.

بدوره أشار مدير مراكز خدمة المواطن بالمحافظة المهندس لؤي علوش إلى أن توسيع المركز أنجز وفق المعايير الموضوعة للمراكز من زيادة عدد المكاتب الأمامية والأجهزة الحاسوبية الحديثة والشبكات الليزرية السريعة والخدمات المصرفية والأرشفة الإلكترونية وصالة انتظار واسعة.

سانا رصدت آراء عدد من المستفيدين من خدمات المركز حيث أعربوا عن ارتياحهم لوجود مركز في المنطقة لما يوفره عليهم من وقت وجهد في الحصول على الأوراق والوثائق الرسمية مشيرين إلى أن إعادة توسعة المركز ستسهم في تخفيف الازدحام بشكل كبير إضافة إلى الدقة والتنظيم والسرعة بإنجاز وثائقهم.