هبوط أسعار الذهب

لندن-سانا

هبطت أسعار الذهب اليوم وسط إحجام من المستثمرين في ظل الرسائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن تشديد السياسة النقدية إلا أن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب نزل في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1778.26 دولاراً للأوقية، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1779.10 دولاراً.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك ساكسو “يمر الذهب بفترة أزمة في الثقة ويكافح للعودة من جديد لمستوى 1800 دولار”.

وحد من خسائر الذهب اليوم هبوط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل ست عملات رئيسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغيير يذكر على الفضة عند 26.07 دولاراً للأوقية ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1104.46 دولارات في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2641.93 دولاراً.