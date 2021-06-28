خطة زراعة محاصيل الخضار الصيفية في منطقة الغاب تتجاوز 100 بالمئة

حماة-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحاصيل الخضار الصيفية في الأراضي الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحماة خلال الموسم الحالي 1728 هكتاراً من إجمالي الخطة المقررة والبالغة 1678 هكتاراً بنسبة تنفيذ تجاوزت 100 بالمئة.

وأشار مدير الثروة النباتية بالهيئة المهندس وفيق زروف في تصريح لمراسل سانا إلى أن أهم أصناف الخضار التي تتم زراعتها في منطقة الغاب هي الخيار والبندورة والباذنجان والفاصولياء والفليفلة والخيار والملوخية مبيناً أن زراعة الخضار الصيفية تلقى إقبالاً متزايداً من فلاحي المنطقة بسبب تنوعها وكثافة إنتاجها ومردودها المادي الجيد ودورة إنتاجها القصيرة مقارنة بالمحاصيل الأخرى.

وتتركز معظم مساحات الخضار الصيفية في المنطقة الشمالية لمنطقة الغاب وخاصة في جورين وشطحة وعين الكروم ومحردة.