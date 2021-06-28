مخابز السويداء تعلن عن حاجتها لتشغيل 63 عاملاً بصفة مؤقتة

السويداء-سانا

أعلن فرع المؤسسة السورية للمخابز في السويداء عن حاجته لتشغيل 63 عاملاً مؤقتاً بصفة مياومة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك ضمن مخابز الثامن من آذار وشهبا والسويداء الأول.

وأشار مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن النقل سيكون مؤمناً للعمال المياومين من وإلى المخابز مع تقاضي تعويضات العمل الإضافي والحوافز الإنتاجية إضافة إلى الراتب.

ولفت إلى وجود نقص واضح بالكادر العامل بهذه المخابز التي تتطلب رفدها بعدد من العمال بما ينعكس إيجاباً على واقع العمل ومواكبة زيادة الطلب على الخبز الذي تشهده المحافظة.

ويتوجب على الراغبين بالعمل في المخابز المذكورة مراجعة فرع المؤسسة للاطلاع على آلية العمل والشروط والأوراق المطلوبة.