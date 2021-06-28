الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل تتجاوز الـ 513 ألف حالة

عواصم-سانا

سجلت البرازيل 33704 إصابات خلال الساعات الـ 24 الماضية نزولاً من 64134 حالة قبل يوم ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 مليوناً و420598 إصابة.

وبحسب موقع وورلد ميتر فقد ارتفع إجمالي الوفيات بالمرض في البلاد إلى 513544 حالة بعد تسجيل 739 خلال اليوم الماضي.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات بالمرض بعد الولايات المتحدة والثالثة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 219 إصابة جديدة وثماني وفيات بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و726929 إصابة والوفيات إلى 90762 حالة.

بدورها سجلت المكسيك 2384 إصابة و43 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و505792 والوفيات إلى 232564 حالة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعاً من 14 إصابة في اليوم السابق مشيرة إلى أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91753 إصابة بينما ظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 حالة.