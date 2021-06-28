السورية للطيران: أربع رحلات جوية إلى دبي أسبوعياً بدءا من السبت القادم

دمشق-سانا

أعلنت مؤسسة الطيران العربية السورية استئناف رحلاتها الجوية إلى دبي اعتباراً من السبت الـ 3 من تموز 2021 بمعدل أربع رحلات أسبوعياً.

وأوضحت المؤسسة في إعلانها أن الرحلات ستكون أسبوعياً أيام السبت والاثنين والأربعاء والخميس.

وبيّن مدير الشؤون التجارية والتسويق بالمؤسسة لؤي الحسن لسانا أن تسيير رحلات أسبوعية إلى الإمارات سيخفف عبئاً كبيراً عن المسافرين كونها مباشرة أي تختصر الوقت والمسافة حيث كانوا سابقاً مضطرين للسفر عبر مطار بيروت مشيراً إلى أن المؤسسة ستوسع انتشارها مستقبلاً.

وكانت السورية للطيران أعلنت في وقت سابق من حزيران الجاري عن استئناف رحلاتها الجوية إلى أبو ظبي والشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن رحلات المسافرين إلى الإمارات العربية المتحدة توقفت عبر مطار دمشق الدولي منذ انتشار فيروس كورونا ضمن الإجراءات المتعلقة بالتصدي للفيروس.