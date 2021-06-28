القوات العراقية تقبض على 4 إرهابيين في صلاح الدين وديالى

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على أربعة إرهابيين في محافظتي صلاح الدين وديالى.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان لخلية الإعلام الأمني قوله إنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت القوات من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء طوزخرماتو شرق محافظة صلاح الدين.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً القاء القبض على إرهابي آخر في قرية سعدية الشط بقضاء الخالص في محافظة ديالى مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وكانت القوات العراقية ألقت أمس القبض على ستة من إرهابيي تنظيم “داعش” إثر عملياتها الأمنية لملاحقة فلولهم في صلاح الدين والعاصمة بغداد.