إدارة الفتوة تعين أنور عبد القادر مديراً فنياً لفريق الرجال بكرة القدم

دير الزور-سانا

عينت إدارة نادي الفتوة الكادر الفني لفريق الرجال بكرة القدم للموسم القادم في الدوري الممتاز.

ويتألف الكادر من أنور عبد القادر مديراً فنياً وزين الفندي وأحمد الجلاد مساعدين للمدرب ونافع عبد القادر مدرباً لحراس المرمى ووليد عواد مديراً للفريق.

رئيس النادي مدلول العزيز أوضح في تصريح لمراسل سانا أن هدف الإدارة في المرحلة المقبلة هو إعادة الفريق إلى منصات التتويج وعودة الألق للنادي بعد الفترة الصعبة التي مر بها خلال الأعوام الماضية لافتاً إلى أنه سيتم التعاقد مع لاعبين على مستوى جيد إضافة إلى لاعبين من فئة الشباب ممن أثبتوا أنفسهم خلال الموسم الماضي.

وفي تصريح مماثل أشار المدرب أنور عبد القادر إلى أن هناك استراتيجية مختلفة عن الموسم السابق ستكون حاضرة من حيث الخطط والتدريبات لافتاً إلى أن بداية الاستعدادات للدوري ستنطلق مطلع الأسبوع القادم في دمشق.

يشار إلى أن إدارة النادي الجديدة تتألف من مدلول العزيز رئيساً وطارق الغضب نائباً ومسؤول مكتب التنظيم وعضوية كل من ناصر رداوي (مكتب الإعلام) وخالد الحميد (مراكز تدريبية) وجهاد ديواني (ألعاب جماعية) وأحمد الخرابة (علاقات عامة) وأنطوان نصري (ألعاب فردية) وعبد العزيز الحسين (المنشآت) ومحمد الدرويش (المكتب المالي).

يذكر أن المدرب عبد القادر سبق له أن تولى تدريب الفتوة عدة مرات تمكن خلالها الفريق من الحصول على لقبين للدوري وأربعة ألقاب لكأس الجمهورية ولقب كأس الكؤوس السورية ولقب كأس سورية ولبنان ولقب كأس السوبر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.