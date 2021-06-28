وزير خارجية تركي سابق: أردوغان يدمر المنطقة خدمة للغرب و(إسرائيل)

أنقرة-سانا

أكد وزير خارجية تركيا الأسبق حكمت شاهين أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تدمير البلاد والمنطقة خدمة للغرب و(اسرائيل).

وأشار شاهين وهو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي سابقاً في حديث لقناة (هالك تي في) اليوم إلى أن تدخل أردوغان السافر في سورية ودعمه للمجموعات الإرهابية فيها كان بداية التورط التركي الخطير في المنطقة.

ولفت إلى أن نظام أردوغان يريد أن يثبت الولاء للولايات المتحدة لكسب رضاها حتى يتسنى له الاستمرار في سياساته الإجرامية في سورية وليبيا والمنطقة عموماً وحتى يبقى الشعب التركي منشغلاً بهذه التوترات الخارجية التي أوصلت البلاد إلى التدهور الاقتصادي والإفلاس.

وشدد على أن استبداد هذا النظام وأعماله الخطيرة باتت تهدد مستقبل تركيا برمتها بعد أن سيطر على جميع أجهزة الدولة.