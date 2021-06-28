فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من ثلاثة ملايين و936 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من ثلاثة ملايين و936 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 181760894 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 3936740 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 166270486 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 619433 حالة وفاة من أصل 34493958 إصابة تليها الهند مع تسجيل 396753 حالة وفاة من أصل 30278912 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 512819 حالة وفاة من أصل 18389894 إصابة.